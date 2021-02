For første gang siden september er der nu under en million bekræftede tilfælde i Europa på en uge

Der ses i øjeblikket en positiv udvikling i coronasmitten i Europa, der for femte uge i træk er faldende. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i en pressemeddelelse.

»For første gang siden september sidste år er der under en million nye bekræftede tilfælde på en uge. Selv om det stadig er højt, er antallet af dødsfald også faldet for tredje uge i træk«, siger WHO’s chef i Europa, Hans Kluge.

Den positive udvikling ses også i Danmark. Her var der dagligt over 2.000 nye smittede i begyndelsen af året. Nu har der de seneste to uger været under 500 nye bekræftede tilfælde dagligt, mens andelen af positive test også er faldet. Det kendes som positivprocenten. Den var flere dage over 3 procent i starten af året, men er nu under 0,5 procent.

Hans Kluge peger på, det giver de europæiske sundhedsvæsener mulighed for at fokusere på opgaver, der er blevet udsat på grund af corona. Også presset på de danske hospitaler er faldet markant, hvilket har betydet, at der nu er skåret ned på antallet af coronapladser. Torsdag var der 269 patienter indlagt med covid-19. Det er tæt på 700 færre end i begyndelsen af januar, hvor det toppede.

Nye varianter kan også kontrolleres

Trods den positive udvikling skal der dog ikke slækkes på indsatsen, lyder det fra Hans Kluge.

»Vi har som individer magten til at underminere den positive trend, vi ser, eller hjælpe den på vej. Vi har værktøjerne. Lad os fortsætte med at udnytte dem til fulde«, siger WHO-chefen.

Der har den seneste tid været fokus på flere nye virusvarianter – blandt andet B117, der først blev opdaget i Storbritannien. Den menes at være mere smitsom end den, der hidtil har været dominerende i Danmark.

Ifølge Hans Kluge kan de nye virusvarianter også kontrolleres.

»Selv om nye virusvarianter giver yderligere udfordringer, er de alle SARS-CoV-2 (navnet på ny coronavirus, red.), og alle kan kontrolleres med de værktøjer, vi har ved hånden«, siger han.

ritzau