Navalnyj har en ny sort dag i retten i Moskva

En appeldomstol i Ruslands hovedstad, Moskva, har lørdag stadfæstet en længere fængselsstraf til oppositionsleder Aleksej Navalnyj.

Han får dog afkortet opholdet i straffelejr med halvanden måned.

Den oprindelige dom fra 2. februar lød på næsten tre år i straffelejr for at have forbrudt sig mod reglerne for en betinget dom, han fik i 2014.

Den 44-årige oppositionsleder blev idømt tre og et halvt års fængsel, men fratrukket den tid, han allerede har tilbragt i husarrest. Dommen endte dermed på to år og otte måneder. Lørdag blev den så forkortet med seks uger.

Senere lørdag eftermiddag stod Navalnyj anklaget i en anden sag om ærekrænkelse af en veteran fra Anden Verdenskrig.

Navalnij var anklaget for at have kaldt ham ’forræder’, fordi han var med i en Kreml-venlig video. Domstolen kendte også her Navalnij skyldig. Han blev idømte en bøde på 850.000 rubler, knap 71.000 kroner.

Ved begyndelsen af retsmødet om fængselsstraffen bad Navalnyj dommeren om, at retsmødet blev optaget til de mange journalister, der var til stede udenfor.

Men det afviste dommeren ifølge den amerikanske tv-station CNN.

Navalnyjs advokat Olga Mikhailova opfordrede derpå dommeren til omgående at løslade hendes klient.

Samme opfordring er kommet fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Navalnyjs organisation undersøger formodet korruption blandt russiske myndigheder. Den reagerer vredt på appeldomstolens afgørelse.

»Domstolens beslutning om at beholde Aleksej i fængsel siger kun én ting. Der er ingen lov i Rusland lige nu«, skriver organisationen på Twitter.

På samme sociale medie skriver Letlands udenrigsminister, Edgars Rinkevics, at afgørelsen strider mod opfordringen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det kan føre til flere sanktioner mod Rusland.

»Hvis Rusland ikke lever op til sine internationale forpligtelser, skal Europarådet indføre sanktioner mod det land«, skriver han.

Aleksej Navalnyj blev anholdt, da han i januar rejste hjem til Rusland fra Tyskland.

Han havde været indlagt på et hospital i Berlin med en alvorlig forgiftning, som han anklager præsident Vladimir Putins styre for at stå bag.

Navalnyj gentog lørdag i appelretten, at han ikke havde mulighed for at møde op hos politiet i Moskva, som reglerne siger.

Han lå først i koma på hospitalet i Berlin. Dernæst var han flere måneder om at komme sig.

Han afviser også, at han havde forsøgt at flygte fra Rusland.

»Hele verden vidste, hvor jeg var«, sagde Navalnyj i retten.

»Så snart jeg var blevet rask, købte jeg en flybillet og kom hjem«.

Oppositionslederen fastholder, at samtlige sager mod ham er rent politisk motiverede.

