Demonstranter plyndrer butikker i protest mod rappers fængsling

Eksklusive butikker i Barcelonas gader er blevet plyndret under en demonstration lørdag aften. Plyndringen af tøjbutikker som Versace, Tommy Hilfiger og Diesel brød ud, da politi og demonstranter kolliderede i den spanske millionby.

Det er femte aften i træk, at tusindvis af demonstranter går på gaden i spanske byer for at protestere mod fængslingen af en spansk rapper tidligere denne uge. Demonstranterne kræver, at den 32-årige og stærkt venstreorienterede rapper Pablo Hasél, der blev idømt fængsel tirsdag, bliver løsladt. Demonstrationerne har stået på hver aften siden tirsdag.

Lørdag aften mødtes flere tusinder af demonstranter omkring klokken 19 i Barcelona. De stødte sammen med politiet, da de begyndte at marchere mod politiets hovedkvarter i byen. Demonstranterne kastede flasker, dåser og fyrværkeri mod politiet. Der blev også bygget barrikader af væltede skraldespande, der blev sat i brand. Andre smadrede vinduespartier til de dyre butikker langs Barcelonas shoppinggade Passeig de Gràcia. Demonstranter angreb også børsbygninger og satte ild til adskillige motorcykler.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Det regionale politi siger, at ni mennesker er blevet anholdt i forbindelse med lørdagens demonstrationer i Catalonien, seks af dem i Barcelona. Regionale redningstjenester melder, at seks mennesker er blevet såret, to af dem i Barcelona.

Støtte fra kendisser

I Madrid samlede omkring 400 mennesker sig lørdag til en lignende demonstration ledsaget af et stort politiopbud.

»Befri Pablo Hasél, råbte de, mens en politihelikopter holdt øje med dem fra oven, og mindst 17 patruljebiler holdt langs Gran Vía, Madrids travleste shoppinggade.

Pablo Hasél. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Rapperen Pablo Hasél, med det borgerlige navn Pablo Rivadulla, blev for nylig idømt ni måneders fængsel for at kalde den tidligere kong Juan Carlos for en ’mafiaboss’, glorificere terrorisme og for at beskylde politiet for at torturere og dræbe demonstranter og migranter.

Hundredvis af kunstnere, anført af filminstruktøren Pedro Almodóvar og stjerneskuespilleren Javier Bardem, har engageret sig i rapperens sag og har underskrevet en støtteerklæring for ytringsfrihed.

ritzau