USA vil tilbage til Menneskerettighedsråd efter Trump-boykot

USA vil senere i år søge om optagelse i FN’s Menneskerettighedsråd. Det siger den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, onsdag under et videomøde med rådet.

Det var et råd, som USA forlod i 2018 under tidligere præsident Donald Trump.

I sin henvendelse til FN’s Menneskerettighedsråd siger Blinken, at præsident Joe Bidens regering vil arbejde på at fjerne, hvad han kalder FN-organets ’uforholdsmæssige fokus’ på Israel.

USA indtrådte tidligere på måneden som observatør i Menneskerettighedsrådet. Det var endnu en markering af, at Bidens regering søger mere samarbejde med resten af verden end hans forgænger.

»Jeg er glad for at kunne meddele, at USA vil søge om valg til Menneskerettighedsrådet for perioden 2022 til 2024. Vi beder ydmygt om støtte fra alle FN’s medlemsstater i vores ønske om at vende tilbage til en plads i dette organ«, siger Blinken.

ritzau