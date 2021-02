»Situationen er alvorlig«: Sverige strammer coronarestriktioner

I Sverige skal alle barer og caféer fremover lukke senest klokken 20.30 - uanset om de sælger alkohol eller ej.

»De nye restriktioner skal træde i kraft fra mandag«, siger statsminister Stefan Löfven, som onsdag holdt pressemøde om krisen.

»Situationen er alvorlig, og vi har en større smittespredning, og den øges fortsat. Der er en stor risiko for en tredje bølge«, siger Löfven.

Den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, har fået nye muligheder for at begrænse åbningstider for restauranter og caféer - nationalt og lokalt. Frem til nu har et alkoholstop været gældende fra klokken 20, men udskænkningsstederne har kunnet forblive åbne - men uden at kunne servere alkohol.

Folkhälsomyndigheten har nu lagt op til, at restauranter og caféer skal lukke senest klokken 20.30 fra og med den 1. marts.

Regler for besøg i butikker skærpes også

Myndigheden vil også skærpe reglerne for, hvor mange der maksimalt må være inde i en butik og i et stormagasin. Alle opfordres stadig til at handle alene og undgå familie og andet selskab i butikkerne.

Stefan Löfven understreger, at det vigtigste i den kommende tid er at undgå kø og trængsel.

»Efter et år med dette virus ved vi, at det er afgørende, at der holdes afstand. Det er det mest effektive middel vi har i kampen mod virusset«, siger han.

»Det er ikke nu man skal slække på kravene. Der må ikke dannes køer på benzintanke eller i forretninger - eller nogen andre steder«, siger den svenske statsminister.

ritzau