Syrer får dom i Tyskland for at hjælpe Assad med forbrydelser

En tidligere syrisk agent er onsdag ved en domstol i den tyske by Koblenz idømt fire et halvt års fængsel for at medvirke til forbrydelser mod menneskeheden.

»Den anklagede idømmes fire år og seks måneders fængsel for at bistå til forbrydelser mod menneskeheden i form af tortur og fratagelse af frihed«, lyder det fra dommeren.

Den dømte tilbageholdt i 2011 ved starten af konflikten i Syrien demonstranter. De blev ført til et fængsel i hovedstaden Damaskus.

Det er den første retssag i Tyskland, der træffer afgørelse om tortur begået af præsident Bashar al-Assads regering.

Den 44-årige Eyad al-Gharib var anklaget for at have bragt mindst 30 regeringsfjendtlige demonstranter til fængslet Al-Khatib for at blive tortureret i efteråret 2011.

Det var, mens han arbejdede for efterretningstjeneste i Syrien. Han flygtede senere til Tyskland, hvor han blev anholdt i februar 2019.

Imens ventes retssagen mod en anden tiltalt, den hovedmistænkte Anwar Raslan, at fortsætte ved domstolen i Koblenz.

Den 58-årige syrer er formodet tidligere oberst i det syriske sikkerhedsvæsen, og som flygtede til Tyskland. Han skal have stået i spidsen for drabene på 58 mennesker og tortur af 4000 andre i Al-Khatib-fængslet.

Forbrydelserne skal være i sket perioden fra 29. april 2011 til 7. september 2012.

Der ventes dom senere i år.

I retssagen har der været inddraget tusindvis af fotos af døde syrere, som blev smuglet ud af Syrien af en fotograf, der kendes som ’Caesar’. Han har dokumenteret de rædsler, som fanger er blevet udsat for af regimet under præsident Bashar al-Assad.

Fotografierne fra ’Caesar’ viser syrere, som er blevet pisket, kvalt og udsultet, og som er blevet tortureret med elektriske stød i landets detentionscentre.

Nogle af ligene har ingen øjne. De fleste er nøgne eller er kun iført undertøj.

’Cæsar’, der er afhopper, og som tidligere arbejdede som fotograf for regimets militærpoliti, risikerede sit liv ved tage 53.275 fotos af 6786 lig, deriblandt kun en kvinde. Det skete mellem maj 2011 og august 2013.

Han tog kontakt til oppositionen, da han var chokeret over det, som han havde set. Han blev bedt om at samle så mange fotos som muligt, og det blev gjort muligt for at ham at smugle billederne ud af landet.

De mange fotos er ikke kun anvendt i retssagen i Tyskland. De har givet anledning til amerikanske sanktioner mod det syriske regime. De har også ført til udstedelse af anholdelsesordrer udstedt af Frankrig og Tyskland i 2018.

’Cæsar’ og hans ven ’Sami’, der hjalp med at få billederne ud af Syrien, lever i dag i total anonymitet.

