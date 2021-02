Rapport på vej: USA ventes at holde kronprins ansvarlig for Khashoggi-drab

Den amerikanske regering ventes torsdag at offentliggøre en rapport, der konkluderer, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, godkendte drabet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Det oplyser fire unavngivne embedsfolk med kendskab til sagen.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA er den primære bidragyder til rapporten. Ifølge embedsfolkene vurderer den, at kronprinsen godkendte og formentlig også beordrede drabet på journalisten.

Det er tidligere kommet frem, at bin Salman ifølge CIA beordrede drabet, men beviserne er aldrig blevet offentliggjort.

Khashoggi havde forud for drabet kritiseret kronprinsens politikker i flere aviser.

Offentliggørelsen af rapporten er det seneste forsøg fra USA’s præsident, Joe Biden, på at få ryddet op i forholdet til Saudi-Arabien.

Den olierige nation er en af USA’s vigtigste allierede i Mellemøsten. Men ifølge Biden blev forholdet mellem de to nationer til tider lidt for hyggeligt under tidligere præsident Donald Trump.

Trump kritiserede således sjældent Saudi-Arabien for landets menneskerettighedshistorik, krigsførelse i Yemen og andre problemer.

Derfor arbejder Biden på at få kontakten med kongedømmet tilbage til et mere traditionelt niveau.

Præsidenten bekræfter onsdag lokal tid, at han har læst rapporten, og at han forventer snart at tale i telefon med Saudi-Arabiens kong Salman.

Talskvinde i Det Hvide Hus, Jen Psaki, siger, at Biden fremover kun vil kommunikere med Saudi-Arabiens konge.

Khashoggi blev dræbt, da han 2. oktober 2018 gik ind på det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul.

Inde på konsulatet ventede en saudiarabisk henrettelsesgruppe på ham.

De kvalte ham og skar ham siden i stykker, har den tyrkiske efterretningstjeneste beskrevet.

Efter et globalt ramaskrig og pres fra USA og Tyrkiet blev 13 saudiarabere stillet for en domstol i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, og idømt lange fængselsstraffe.

Khashoggi, der var saudiarabisk statsborger bosat i USA, havde skrevet kritisk om den måde, som kronprinsen og kong Salman forvaltede deres magt i Saudi-Arabien.

Han skrev faste kommentarer i avisen Washington Post.

Den 35-årige kronprins Mohammed bin Salman har de seneste år været regnet som olierigets reelle leder.

Han har tidligere sagt, at han som landets leder tager ’fuldt ansvar’ for drabet på Khashoggi, men nægter at have beordret drabet.

Hans forklaring er blandt andet blevet støttet af kong Salman og Donald Trump.

ritzau