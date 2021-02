Gerningsmænd kom om natten og bortførte 317 skolepiger

Ukendte gerningsmænd har bortført 317 piger fra en skole i Nigerias nordvestlige delstat Zamfara.

Det er den anden større bortførelsesaktion inden for en uge i det nordlige Nigeria. Her udnytter væbnede grupper, at der er en generel mangel på lov og orden i regionen.

»Zamfaras politiledelse i delstaten har i samarbejde med hæren påbegyndt en fælles eftersøgnings- og redningsoperation for at redde de 317 elever. De er blevet bortført af bevæbnede kriminelle, lyder det i en erklæring fra politiet.

En lærer sagde tidligere til AFP, at et navneopkald viste, at der manglede over 300 piger i skolen. Den ligger i byen Jangebe.

»Ukendte geringsmænd kom ind og skød på må og få og fjernede pigerne, forklarer en talsmand for regeringen i Zamfara. Det skete ved midnat natten til fredag.

»To af mine døtre på 10 og 13 år er blandt de 300 piger, som skolelederne har fortalt os, er savnet, fortæller faderen Nasiru Abdullahi til nyhedsbureauet dpa.

Tidligere bortførelser af børn er begået af fattige, der har forsøgt at tiltvinge sig adgang til landbrugsjorde og græsningsområder. Men andre motiver kan også være i spil.

Den militante, islamistiske organisation Boko Haram er blandt dem, som har stået bag bortførelser af flere hundrede børn i det nordvestlige Nigeria. Det er sket i områder, der grænser op til Tchad og Cameroun.

De stadig hyppigere bortførelser ser også ud til at være tilskyndet af, at myndighederne tidligere har udbetalte løsesum for at få frigivet børn.

I sidste uge blev en elev dræbt, da en kostskole blev angrebet i delstaten Niger. Den ligger i den nordlige del af det centrale Nigeria. 42 blev ved den lejlighed bortført, heraf 27 elever.

De bortførte er endnu ikke frigivet.

ritzau