New Yorks guvernør ramt af ny anklage om sexchikane

Yderligere en kvinde beskylder New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, for uønskede seksuelle tilnærmelser.

Det skriver avisen The New York Times mandag ifølge The Hill.

Det er tredje gang på under en uge, at demokraten Cuomo beskyldes for sexchikane.

Den seneste kommer fra den 33-årige Anna Ruch, som påstår, at guvernøren befamlede hende ved et bryllup i 2019. De to havde aldrig mødtes før.

Under festlighederne lagde den 63-årige Cuomo en hånd på hendes lænd. Hun fjernede, fortæller hun, guvernørens hånd, hvorefter han placerede den på hendes kinder og spurgte, om han måtte kysse hende.

»Jeg var så forvirret, chokeret og flov, siger hun til The New York Times, der har offentliggjort interviewet mandag aften lokal tid.

»Jeg vendte hovedet væk og var målløs, tilføjer hun.

Avisen bringer også et billede af Cuomo med hænderne på kvindens ansigt.

The Hill har forsøgt at få en kommentar fra Cuomo, men en talsmand for guvernøren henviser til en tidligere erklæring udsendt søndag.

Cuomo erkender i den, at der har været tilfælde, hvor han måske har været ’ufølsom’, efter at to tidligere medarbejdere, Lindsey Boylan og Charlotte Bennett, stod frem med deres beskyldninger.

Men han afviser påstandene om sexchikane.

Charlotte Bennett har til The New York Times fortalt, at guvernøren chikanerede hende seksuelt i foråret 2020.

Ifølge Bennett sagde han til hende, at han var åben over for at date kvinder i 20’erne.

Andrew Cuomo forsøgte aldrig at røre ved Charlotte Bennett, men hun har fortalt til avisen, at ’jeg forstod det sådan, at guvernøren ville i seng med mig, og jeg følte mig utilpas og bange’.

Onsdag i sidste uge fortalte en anden tidligere rådgiver ved navn Lindsey Boylan i et blogindlæg, at Cuomo chikanerede hende, da hun arbejdede for hans administration fra 2015 til 2018.

36-årige Boylan hævder blandt andet, at Cuomo kyssede hende på munden imod hendes vilje, foreslog at de skulle spille strippoker sammen, og at han ’udnyttede enhver mulighed for at røre mig på lænden, armene og benene’.

Andrew Cuomo er ifølge The Hill under pres fra adskillige fremtrædende demokrater i New York, som ønsker, at han træder tilbage som guvernør.

Deriblandt borgmesteren i New York City, Bill de Blasio. Han gentog mandag sin opfordring til Cuomo om at trække sig fra posten.

