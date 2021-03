Myanmars militær bruger vestlig teknologi til at undertrykke kritikere

I det halve århundrede, hvor Myanmar var et militærdiktatur, benyttede styret sig af primitive, men effektive repressionsmidler. Sarong-klædte mænd skyggede demokratiforkæmpere, naboer angav hinanden, og regimet havde tæskehold bevæbnet med blyrør.

De generaler, der for en måned siden generobrede magten, råder over langt mere sofistikerede midler: israelsk fremstillede overvågningsdroner, europæisk udstyr til at forstyrre telekommunikation og amerikansk software, som kan hacke sig ind på computere og tømme dem for deres indhold.

Teknologien, herunder satellitforbindelser og moderne telekommunikation, gjorde det muligt for Myanmars befolkning at gå på nettet og kommunikere med resten af verden efter årtiers isolation. Samtidig moderniserede landets politikorps deres værktøjer og opkøbte overvågningsudstyr.

Men ifølge kritikere af regimet har de væbnede styrker, som bevarede kontrollen over økonomien og magtfulde ministerier selv i den korte periode, hvor de delte magten med en civil regering, benyttet den demokratiske facade til at opkøbe elektronisk sikkerhedsudstyr og moderne militær teknologi.

Nogle af disse teknologier med to anvendelsesmuligheder, både legitim ordenshåndhævelse og repression, blev brugt af Tatmadaw, som militæret i Myanmar kaldes, mod modstandere af militærkuppet 1. februar. I lande som Kina, Saudi-Arabien og Mexico tager myndighederne lignende midler i brug over for systemkritikere.