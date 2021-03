Svensk politi sigter 22-årig efter knivangreb mod syv mænd

En 22-årig mand med afghansk baggrund mistænkes af svensk politi for at stå bag knivangreb onsdag mod syv forskellige mænd i byen Vetlanda.

Det siger politiet torsdag eftermiddag på et pressemøde.

De syv ofre har fået forskellige skader, men ingen af dem er på nuværende tidspunkt i livsfare. Det oplyser hospitalsdirektør Martin Takac.

Ingen af de syv mænd har nogen umiddelbar tilknytning til den mistænkte, lyder det på pressemødet ifølge den svenske avis Expressen.

Efter angrebet onsdag meddelte politiet i første omgang, at man ikke mistænke nogen mulig terrorhandling. Det blev dog ændret senere onsdag, hvor politiet meddelte, at sagen blev efterforsket som mulig terror.

Det har torsdag ændret sig endnu engang. Den 22-årige er mistænkt for drabsforsøg, men altså ikke umiddelbart for at have et terrormotiv.

På torsdagens pressemøde spørger den svenske avis Aftonbladet ind til, hvorfor politiet på den måde er gået frem og tilbage.

»Som jeg sagde, så er det nu betegnet som drabsforsøg. Vi efterforsker, om der kan være et terrormotiv. Det er noget, vi efterforsker, og som vi efterforsker nøje. Men vi kan ikke give flere detaljer«.

»Med den information, vi har nu, så betegnes det som drabsforsøg«, siger Malene Grann, der er politichef i området.

Flere af de sårede har været på intensiv

Vetlanda ligger i det sydlige Sverige - cirka 300 kilometer nordøst for Malmø.

Den 22-årige blev skudt af politiet, da det rykkede ud mod ham onsdag eftermiddag. Han begyndte straks at bløde voldsomt og blev kørt til hospitalet. Hans nærmere tilstand kendes ikke umiddelbart torsdag.

Det ældste af de syv ofre er født i 1945, og den yngste er født i 1985.

»Fem af patienterne har været forbi intensivafdelingen, og flere er blevet opereret«, siger hospitalsdirektør Martin Takac.

Ifølge Expressen blev den 22-årige mistænkte, der er afghansk statsborger, første gang registreret i det svenske folkeregister i 2017.

Manden, der er bosiddende i Vetlanda, menes at være gået til angreb fem forskellige steder i den centrale del af byen.

Der bor knap 30.000 mennesker i Vetlanda. Det viser tal fra den svenske statistikbank SCB, der er Sveriges pendant til Danmarks Statistik.

