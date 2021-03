Søg væk straks: Tre jordskælv rammer nær New Zealand og udløser tsunamivarsel

Tre kraftige jordskælv har torsdag dansk tid ramt med relativt kort tids mellemrum ud for New Zealands nordlige kyst.

Det viser data fra Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS), der overvåger jordskælv over hele verden.

Ifølge USGS ramte det første jordskælv med en styrke på 7,3 ud for New Zealands nordlige ø. Det skete natten til torsdag lokal tid.

Lidt senere - tidligt fredag morgen lokal tid - ramte yderligere to jordskælv noget længere fra New Zealand. Det skete nær de små Kermadec-øer, der med undtagelse af en bemandet post på en af øerne er ubeboede.

Først var der tale om et jordskælv med en beregnet styrke på 7,4. Knap to timer senere ramte et skælv, der blev beregnet til en styrke på 8,1.

Det har fået New Zealands beredskabsmyndigheder (Nema) til at udstede en tsunamivarsel, der gælder en række områder på New Zealands nordlige kyst.

»Folk nær kysten i de pågældende områder skal øjeblikkeligt bevæge sig til højere beliggende områder og ud af alle evakueringszoner eller så langt ind i landet som muligt«, skriver Nema på Twitter.

»Man har måske slet ikke mærket jordskælv i nogle af områderne, men evakuering skal ske straks, da en ødelæggende tsunami er mulig«, lyder det.

Myndighederne understreger, at folk ’IKKE SKAL VENTE’ med at bevæge sig.

Store jordskælv kan udløse kraftige tsunamibølger. Det sker, ved at et stykke af havbunden flyttes op eller ned. Herved skabes nogle bølger, der er langt mere kraftfulde end vindskabte bølger.

Ved et jordskælv i Det Indiske Ocean i 2004 blev der eksempelvis udløst en serie ødelæggende tsunamier. De massive bølger ramte kysterne og dræbte flere end 225.000 mennesker i 11 lande.

