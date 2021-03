Pave Frans har fredag indledt et historisk besøg i det krigsødelagte Irak, hvor den 84-årige ’fredens pilgrim’ trodser sikkerhedstrusler og pandemi for at trøste et af verdens ældste og et af de mest forfulgte kristne samfund.

Pavens fly landede i Bagdad midt på dagen efter at have forladt Rom godt fire timer tidligere. Det er første gang en pave besøger Irak.

ritzau