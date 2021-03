Demokrat sagsøger Trump og hans støtter for angreb på Kongressen

Den demokratiske kongrespolitiker Eric Swalwell har anlagt et civilt søgsmål mod tidligere præsident Donald Trump, hans søn Donald junior, advokaten Rudy Giuliani og en republikansk lovgiver for at have anstiftet til angrebet på USA’s kongres 6. januar.

Det fremgår af søgsmålet, at Trump og hans støtter drev en ’kampagne af løgne med opflammende retorik’. Og at det førte til, at en store skare af Trump-tilhængere angreb Kongressen ifølge New York Times.

»De rædselsvækkende begivenheder 6. januar var en direkte og forudsigelig konsekvens af de anklagedes ulovlige handlinger«, hedder det videre i sagsanlægget.

Angrebet kostede fem mennesker livet. Blandt de dræbte var en betjent, der holdt vagt ved Kongressen. Det skete, mens Kongressen var i færd med at bekræfte, at demokraten Joe Biden vandt præsidentvalget i november.

Swalwell, der er medlem af Repræsentanternes Hus, var en af anklageren i den rigsretssag, der kort efter blev gennemført mod Trump for at have anstiftet til stormen på Kongressen. Men det lykkedes ikke at få to tredjedele af medlemmerne i Senatet til at stemme for at dømme Trump.

Der henvises i det nye søgsmål til Ku Klux Klan-loven fra 1871. Loven skulle dengang sikre, at bevægelsen ikke intimiderede landets valgte repræsentanter, skriver nyhedsbureauet AFP.

ritzau