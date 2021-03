Regimets egen fotograf har demaskeret Assad som torturbødlernes chef

Advarsel: Det er ikke alene vanvittig ulækkert. Det er faktisk vanvittigt. Øjne, der er stukket ud. Brændemærkning. Brækkede tænder. Rygge flænset af elektriske kabler. Dybe knivsår. Smertefuld død.

Og det er ikke tilfældig, spontan mishandling. Det er bevidst, overlagt, systematisk tortur.

Assad, Syriens diktator, nægter. Men efter fotografen Caesars dokumentation er det umuligt at benægte torturen. .

’Caesar’ er kun dæknavnet for en sjælden afhopper, som har fotograferet mange tusinde ofre for Assad-regimets tortur og drab.

Han arbejdede som fotograf for syriske retsmedicinere i militæret. Efter en ulykke, et mord eller en brand, også efter selvmord, var det Caesars job at fotografere den døde til brug for en retsmedicinsk rapport. Ikke altid rart, men stille og roligt.