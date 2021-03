Biden begrænser militærets brug af droner mod jihadister

Det amerikanske militærs mulighed for at anvende droner i dets kamp mod jihadister er blevet begrænset på ordre fra præsident Joe Biden.

Biden har således suspenderet droneangreb uden for de krigszoner, hvor det amerikanske militær er til stede.

Det oplyser Pentagons talsmand, John Kirby, mandag.

Eventuelle droneangreb mod jihadister i alle andre lande end Irak, Syrien og Afghanistan skal fremover godkendes af Det Hvide Hus.

Ifølge John Kirby er der tale om en midlertidig ordre, der er udstedt ’for at sikre, at præsidenten har fuld synlighed i forhold til foreslåede vigtige aktioner’.

»Det er ikke meningen, at det skal være permanent, og det betyder ikke, at angreb ophører«, siger Pentagons talsmand på et pressemøde.

Han understreger, at militæret fortsat er ’fokuseret på den vedvarende trussel fra voldelige ekstremistiske organisationer’.

»Og vi vil helt klart stadig være forpligtet til at arbejde med internationale partnere for at imødegå disse trusler«, siger John Kirby.

Militærets top blev informeret om de nye retningslinjer allerede kort tid efter, at Biden blev indsat som præsident 20. januar, men er først de seneste dage kommet frem i lyset.

Under tidligere præsident Donald Trump havde det amerikanske militær frie hænder til at anvende droner i angreb mod jihadister i lande som eksempelvis Somalia.

Den beslutning traf Trump efter få dage i embedet. Trump forklarede det med, at han havde tillid til de militære lederes beslutninger.

Dermed gik Trump bort fra den kontrolmekanisme, som forgængeren Barack Obama havde indført med den slags aktioner mod ekstremistiske jihadister.

Der gik ikke lang tid efter Trumps ændring, før antallet af droneangreb steg markant.

I visse lande som Somalia og Libyen, hvor der kun var få amerikanske soldater udstationeret, blev angreb med droner den eneste form for militære aktioner fra amerikansk side.

USA støtter i Somalia regeringens forsøg på at nedkæmpe den islamistiske bevægelse al-Shabaab, mens det samme gør sig gældende med Islamisk Stat i Libyen.

ritzau