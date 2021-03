Ungdomspolitikere er fortørnede over Jeppe Kofod: Hvorfor blev vi ikke advaret om Kinas henvendelse?

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har gentagne gange sagt, at han står vagt om danske politikeres ret til at ytre sig frit og mødes med dem, de vil.

Alligevel føler de to ungdomspolitikere Anders Storgaard og Thomas Rohden sig svigtet af Jeppe Kofod.

Det var de to ungdomspolitikere, der sidste år sørgede for, at demokratiforkæmperen Ted Hui kunne flygte fra Hongkong til Danmark. Det var dem, der fik arrangeret, at den konservative folketingspolitiker Katarina Ammitzbøll sendte en officiel invitation til Ted Hui om at besøge Folketinget, og det var også dem, der fik et andet folketingsmedlem – Uffe Elbæk fra Frie Grønne – til at sammenstrikke et program med en række opdigtede møder. Invitationen og det falske mødeprogram gjorde, at Ted Hui kunne snyde politiet i Hongkong og få lov at rejse til Danmark, hvilket blev indledningen på hans eksil.

Mens Udenrigsministeriet ifølge Politikens oplysninger har holdt Uffe Elbæk og Katarina Ammitzbøll orienteret om, at myndighederne i Hongkong er blevet så sure over deres hjælp til Ted Hui, at de nu overvejer at retsforfølge dem, har Udenrigsministeriet på intet tidspunkt kontaktet Anders Storgaard og Thomas Rohden for at fortælle dem, at de kunne blive udsat for det samme.