Brasilien har over 2.000 coronadødsfald for anden dag i træk

Brasilien har for andet døgn i træk haft over 2.000 coronadødsfald, og antallet af personer, der er indlagt med covid-19, er nu så højt, at belægningen på hospitalerne i landets største byer nærmer sig kapacitetsgrænsen. I 15 ud af de 27 delstatshovedstæder er over 90 procent af sengepladserne optaget, oplyser forskningsinstituttet Fiocruz torsdag.

I Porto Alegre i den sydlige del af Brasilien er presset så stort, at det største sygehus for coronapatienter, Conceiçao Hospital, er holdt op med at tage flere patienter ind på grund af overbelægning.

»Dette er en advarsel. Vi har nået fuld kapacitet, og folk er nødt til at vide, hvor alvorlig situationen«, siger hospitalets direktør, Claudio Oliveira.

En fotograf fra nyhedsbureauet Reuters oplyser, at hospitalets skadestuer er fyldt med patienter i respiratorer. Det er første gang siden H1N1, også kaldet svineinfluenza, i 2009, at hospitalet har måttet afvise patienter.

Covid-19-dødstallet for de seneste 24 timer har for anden gang passeret 2.000, oplyser sundhedsministeriet torsdag lokal tid. I alt var der 2.233 dødsfald og over 75.000 nye smittetilfælde. Døgnet forinden var der 2.286 coronarelaterede dødsfald.

Det sydamerikanske land med 212 millioner indbyggere har nu registreret over 272.000 coronadødsfald. Det er det næsthøjeste i verden efter USA.

Sundhedseksperter siger, at den seneste tids alarmerende høje døds- og smittetal sandsynligvis skyldes nye og mere smitsomme varianter af virusset.

Deriblandt en variant kendt som P1, der blev opdaget første gang hos en person i regnskovsbyen Manaus.

