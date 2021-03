Londons politi får kritik efter sammenstød med deltagere under mindestund

Politiet i London møder kritik efter sammenstød med deltagere under en mindehøjtidelighed lørdag for den 33-årige Sarah Everard, der for nylig blev bortført og dræbt i den britiske hovedstad.

Borgmester i London Sadiq Khan kalder det, der foregik under mindestunden i parken Clapham Common for »uacceptabelt«.

Forud for begivenheden havde politiet gjort arrangørerne opmærksomme på, at en sådan forsamling ville være i strid med coronarestriktionerne, hvorfor begivenheden blev aflyst.

Alligevel dukkede hundredvis af mennesker op i løbet af dagen i parken i det sydlige London, hvor Sarah Everard sidst blev set 3. marts.

Idet flere og flere mennesker ankom i løbet af aftenen, skred politiet ind og forsøgte at sprede mængden.

Videooptagelser fra stedet viser håndgemæng mellem betjente og deltagere, og at flere kvinder bliver tvunget ned på jorden.

»Politiet har et ansvar for at håndhæve covid-restriktionerne, men ud fra de billeder, jeg har set, står det klart, at politiets reaktion til tider hverken var passende eller hensigtsmæssig«, skriver borgmester Sadiq Khan fra partiet Labour på Twitter.

Han tilføjer, at han har bedt politiets ledelse om en forklaring.

Minister vil have forklaring

Imens siger den britiske indenrigsminister, den konservative Priti Patel, at nogle af de optagelser fra Clapham Common, der cirkulerer online, er »foruroligende«.

»Jeg har bedt Metropolitan Police (politistyrken i London, red.) om en fuld rapport om, hvad der skete«, skriver hun på Twitter.

Drabet på Sarah Everard har rystet ikke blot store dele af Storbritannien, men også politiet i London.

En 48-årig politibetjent, der arbejder for Metropolitan Police, er sigtet for drabet på den 33-årige kvinde. Han blev lørdag fremstillet i retten. Han er varetægtsfængslet og skal møde i retten igen tirsdag.

ritzau