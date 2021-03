Kvindedrabet i London er ikke et særsyn. Siden Sarah Everard forsvandt, er seks kvinder og en lille pige blevet dræbt af mænd i England

Det opsigtsvækkende drab på en 33-årig kvinde, Sarah Everard, i det sydlige London, som for 10 dage siden forsvandt på vej hjem fra en ven for en uge senere at blive fundet myrdet og parteret - muligvis af en lokal politibetjent - trækker overskrifter verden over i disse dage, for sin bestialitet.

Men selv om opmærksomheden kunne tyde på at kvindedrab hører til sjældenhederne, er det det desværre langt fra tilfældet.