Rusland kalder ambassadør hjem efter Bidens kritik af Putin

Det får konsekvenser for Rusland, at det har blandet sig i valg i USA. Og den russiske præsident, Vladimir Putin, kommer til at ’betale en pris’ for at have blandet sig i valg i USA.

»Han kommer til at betale en pris. Det vil I se inden længe«, siger USA’s præsident, Joe Biden, onsdag i et interview med tv-stationen ABC.

Biden svarer også bekræftende på et spørgsmål om, hvorvidt han anser Putin for at være »en morder«.

Den russiske præsident beskyldes af oppositionen i landet for at have beordret giftangreb på Aleksej Navalnyj og andre politiske modstandere.

Det er for meget for Rusland, der onsdag har kaldt sin ambassadør i Washington hjem til konsultationer om den russiske relation til USA.

Rusland ønsker at sikre, at forholdet til USA ikke lider »uoprettelig skade«, fremgår det af en meddelelse fra udenrigsministeriet i Moskva.

»Den russiske ambassadør i Washington, Anatolij Antonov, er blevet inviteret til at komme til Moskva til konsultationer med det formål at analysere, hvad der skal gøres og hvilken vej vi skal i forhold til relationen til USA«, meddeler Ruslands udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Jeg kender dig og du kender mig«

Tirsdag sagde unavngivne kilder i Biden-administrationen, at USA forventes at indføre sanktioner mod Rusland allerede i næste uge som følge af beskyldningerne om, at Rusland har blandet sig i USA’s valg.

I interviewet med ABC gengiver Biden en bid af den telefonsamtale, han og Putin havde i januar.

»Jeg kender ham ret godt. Og samtalen begyndte med, at jeg sagde »jeg kender dig og du kender mig, og hvis jeg finder ud af, at det her er sket, så vær klar««, siger Biden med henvisning til USA’s anklage mod Rusland om at have blandet sig i amerikanske valg.

En efterretningsrapport, der blev offentliggjort tirsdag, konkluderer, at Putin kendte til og sandsynligvis styrede forsøg på at påvirke valget til fordel for tidligere præsident Donald Trump. Han tabte valget i november til Biden.

Ifølge rapporten forsøgte Rusland at sprede misinformation om valget. Det fik dog ikke indflydelse på det endelige resultat, lyder konklusionen.

ritzau