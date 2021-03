Tanzanias præsident Magufuli er død

Tanzanias præsident, John Magufuli, er død. Det meddeler landets vicepræsident onsdag aften på statsligt tv.

»Det er med stor sorg, at jeg meddeler, at i dag den 17. marts 2021 klokken 18 mistede vi vores tapre leder«, John Pombe Magufuli, siger vicepræsidenten, Samia Sulhu Hassan.

Ifølge vicepræsidenten er han død af en hjertelidelse.

I de seneste uger har der været spekulationer om den 61-årige Magufulis helbred. Han er ikke blevet set offentligt i over to uger.

Rygter har svirret over hele Østafrika om, at han skulle være indlagt på et privathospital i nabolandet Kenya med covid-19.

Kenyanske medier har på baggrund af oplysninger fra unavngivne kilder skrevet, at Magufuli lå i respirator på en intensivafdeling.

Det har Tanzanias vicepræsident afvist.

Siden sidste uge har politi i landet anholdt mindst fire mennesker for at have spredt falske rygter om præsidentens tilstand.

