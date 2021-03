EU-kommissær i Danmark: Vi indhenter de andre, og I er immune til juli

Thierry Breton havde medbragt optimisme og diplomatisk snilde, da han torsdag var på lynvisit i det forårsramte København, hvor statsministeren gerne lader skinne igennem, når hun er utilfreds med EU.

Selv om EU er klart bagefter frontløbere som Storbritannien og Israel i vaccination af befolkningerne, så tegnede den franske EU-kommissær billedet af en hastigt stigende vaccinationskurve. Danmark kan have immunitet mod virussen i slutningen af juni eller ind i juli, forklarede Thierry Breton efter et godt tre kvarter langt møde med statsminister Mette Frederiksen (S).

»Mit mål er at have immunitet, før sommeren er slut i Europa, men Danmark kan være foran, hvis alt går vel«, sagde han over en mobiltelefon fra en bil på vej mod lufthavnen.

EU har fået kritik for at være langsom, men er faktisk ved at komme på nogenlunde samme trend som Storbritannien og USA, siger Thierry Breton, der er kommissær for indre anliggender i EU og leder af Kommissionens særlige vaccinetaskforce, der skal speede vaccineproduktionen op.

For et par dage siden havde Storbritannien injiceret 38 doser vaccine for hver 100 borgere ifølge statistikbureauet Statista. Danmark lå som ét af de højest placerede EU-lande langt bagefter på 14.