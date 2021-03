Russisk ambassadør beskylder briter for brud på atomtraktat

Automatisk oplæsning

Ruslands ambassadør i Storbritannien kalder det politiske forhold mellem de to lande »næsten dødt« på grund af britisk oprustning.

Ambassadør Andrej Kelin siger, at det kom som en ’stor overraskelse’, da den britiske regering tidligere på ugen fremlagde en plan om et større atomarsenal.

Kritikken fremlægger Kelin i et interview i tv-programmet ’Swarbrick On Sunday’.

Kelin påstår blandt andet, at briterne forbryder sig mod traktaten om ikke-spredning af kernevåben fra 1970 - noget, som den britiske regering har afvist.

»Hvis Storbritannien fortsætter med at øge antallet af nukleare sprænghoveder, er det en stor overraskelse for hele verden og selv amerikanske eksperter. De tænker: ’Storbritannien, hvad er det, I gør?’«, siger Kelin.

»I øger antallet af sprænghoveder med 40 procent. Det er en overtrædelse af traktaten om ikke-spredning (af atomvåben) og mange, mange andre aftaler, som tilsiger, at vi skal bevæge os mod en reduktion i antallet af atomvåben«.

Storbritanniens nye atompolitik blev tidligere på ugen fremlagt i en 114 sider lang rapport, der identificerer Rusland som den største trussel mod sikkerheden.

Den bryder med en beslutning fra 2010, om at Storbritannien sigter efter højest at have 180 atomsprængladninger i midten af 2020’erne.

Ingen beviser for anklager

Regeringen lægger nu op til, at der kan være op til 260 sprænghoveder. I øjeblikket er der anslået 195 ifølge BBC.

Kelin mener, at briterne fejlagtigt ser Rusland som en trussel på baggrund af sagen om den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter, der i 2018 blev forsøgt dræbt med nervegiften Novitjok i den engelske by Salisbury.

Britisk politi har udpeget to russiske agenter som gerningsmændene. Men Kelin mener, at den britiske regering mangler at bringe fakta på banen i sagen.

»I rapporten nævnes Rusland 14 gange som en akut trussel mod Storbritannien. Men der er ikke et enkelt bevis eller en forklaring på nogen af formuleringerne«, siger han.

Han mener endda, at den britiske regering har ’ødelagt’ forholdet til Rusland.

»Vi opretholder (et forhold) hovedsageligt på det økonomiske område og det kulturelle område. Men i forhold til det politiske område er det næsten dødt«, siger Kelin.

Briterne har i et svar til ambassadørens udtalelser sagt, at ’minimal, troværdig, uafhængig nuklear afskrækkelse’ er en del af briternes sikkerhedsstrategi.

