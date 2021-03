Holland afholder festivaler for at teste coronasikkerhed

Holland har iværksæt et større forsøg, der skal teste, om det trods coronavirusudbruddet er ansvarligt at afholde festivaler.

Det skriver den hollandske avis Algemeen Dagblad og britiske BBC.

1500 personer vil både lørdag og søndag samles ved forlystelsesparken Walibi i den hollandske by Biddinghuizen. Her vil der de to dage blive afholdt to festivaler med forskellige musikalske indslag.

Alle festivaldeltagere er blevet testet negative for coronavirus inden og er indforståede med, at de deltager i et forsøg.

»Jeg føler mig udvalgt. En festival, det er jo helt bizart. Jeg har savnet det her så meget, og jeg er ikke alene«, siger en af deltagerne, Micha de Kromme fra byen Lelystad, til Algemeen Dagblad.

Forsøget, der har titlen ’Back To Live’, er koordineret af Fieldlab Events - et samarbejde mellem den hollandske regering og underholdningsindustrien.

Monitores af sensorer

Ifølge BBC bliver deltagerne blandt andet monitoreret af sensorer, så man kan danne sig et overblik over mulig coronasmitte.

»Det er selvfølgelig ikke nogen normal situation, og man skal lidt betragte dem som forsøgskaniner i et eksperiment«, siger Andreas Voss, der er hollandsk professor inden for infektionsforebyggelse.

»De ved alle, at der er en lille risiko ved at deltage. Det er de klar over. Men hvis man planlægger det ordentligt, kan man godt gøre det på en god måde«.

Alle deltagere skal bære mundbind over weekenden. Det er dog langtfra alle, der overholder det krav, viser optagelser fra BBC.

»Det forventede jeg«, siger Tim Boersma fra Fieldlab til Algemeen Dagblad.

»Alle er blevet testet, så risikoen er meget lille«, lyder det.

Selv om Holland har lanceret et festivalforsøg, så er resten af landet fortsat under coronanedlukning og oplever stigende smittetal.

ritzau