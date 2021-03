Den tyrkiske lira styrtdykker efter fyring af centralbankchef

Den tyrkiske lira er mandag faldet 17 procent i værdi. Det sker, efter at præsident Recep Tayyip Erdogan har fyret landets centralbankchef.

Fredag aften blev det offentligt kendt, at centralbankchef Naci Agbal havde fået sparket, mindre end fire måneder efter at han var tiltrådt.

Han blev i løbet af weekenden erstattet af Sahap Kavcioglu, der er tidligere lovgiver for det tyrkiske regeringsparti.

I de tidlige handelstimer mandag svarede markedet igen, og liraen faldt til 8,47 per dollar, før den lidt senere steg til 8,09. Fredag kostede en dollar 7,22 lira.

Et præsidentielt dekret fredag gav ingen forklaring på fyringen af Naci Agbal, men dekretet blev offentliggjort, dagen efter at centralbanken torsdag havde hævet renteniveauet med mere end to procentpoint til 19 procent i et forsøg på at bekæmpe inflationen.

Sahap Kavcioglu har tidligere skrevet klummer for en regeringsvenlig avis, hvor han i stærke vendinger har kritiseret Naci Agbals tilbøjelighed til at hæve satserne.

Analytikere siger, at den nye centralbankchef deler Erdogans uortodokse tro på, at højere renter forårsager inflation.

De fleste økonomer mener, at det bremser inflationen, når omkostningerne ved at drive forretning øges.

Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix Naci Agbal er blevet fyret som centralbankchef, og det har fået den tyrkiske valuta til at styrtdykke.

Naci Agbal blev udnævnt til centralbankchef i november.

På det tidspunkt var liraen faldet til 8,5 per dollar fra 5,9 i begyndelsen af 2020. Det skete, fordi tidligere centralbankchefer havde holdt renten nede, mens inflationen steg.

Fredagens fyring af Naci Agbal har rystet investorer og skabt tvivl om centralbankens uafhængighed.

»Erdogans beslutning om at fyre centralbankchef Agbal, som har forsøgt at indgyde en vis prisstabilitet og sikre bankens uafhængighed, rejser nu spørgsmål om, hvorvidt den nye centralbankchef vil kigge mod lavere renter, mens man stadig sigter mod at bekæmpe en højere inflation«, siger analytiker Rodrigo Catril fra National Australia Bank.

