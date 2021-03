EU-lande er enige om første sanktioner mod Kina i 30 år

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

EU’s medlemslande sanktionerer Kina for brud på menneskerettighederne.

Det sker på et møde mandag mellem de 27 landes udenrigsministre i Bruxelles.

Det er de første nye sanktioner fra EU mod Kina i over 30 år.

Dengang i 1989 blev der vedtaget en våbenembargo i forlængelse af Kinas reaktion på protesterne på Den Himmelske Freds Plads. Den gælder stadig tre årtier senere.

Denne gang er sanktionerne rettet mod de ansvarlige for undertrykkelsen af det muslimske mindretal uighurerne i regionen Xinjiang.

Fire kinesere og en organisation skrives på en sanktionsliste på grund af overgreb mod mindretallet.

»Det kan og vil vi ikke acceptere fra europæisk side, og det sender vi et stærkt og samlet signal om med dagens sanktioner, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en skriftlig udtalelse fra mødet.

Sanktionerne betyder, at de pågældende ikke kan rejse ind i EU, og det bliver forbudt at stille midler til rådighed for dem.

Sanktionerne vil gælde fra senere mandag, når de er publiceret i EU-Tidende.

Grundlaget for sanktionerne er en global ordning for menneskerettighedssanktioner, der blev vedtaget sidste år. Den er for nylig blevet brugt mod Rusland.

»Nu går vi målrettet efter personer, der er ansvarlige for grove menneskerettighedskrænkelser. Derfor har vi fra dansk side presset på for det nye sanktionsregime«, siger Kofod.

Ifølge menneskerettighedsorganisationer har Kina sendt op imod en million uighurer i genopdragelseslejre.

I 1949 udgjorde uighurerne 90 procent af befolkningen i Xinjiang. I dag er de i mindretal efter års indvandring af etniske hankinesere.

I februar fik den britiske tv-station BBC World News forbud mod at sende nyheder i Kina.

Det skete i forlængelse af en udsendelse, der afslørede, at uighur-kvinder er udsat for tortur og seksuelle overgreb i disse lejre.

Kinesiske myndigheder sagde, at BBC på alvorlig vis havde brudt reglerne for nyhedsformidling i Kina, herunder at nyhederne skal være sandfærdige og fair.

ritzau