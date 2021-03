Højesteret skal overveje dødsstraf til Boston-bombemand

USA’s Højesteret skal tage stilling til om den dømte bombemand Dzjokhar Tsarnajev alligevel skal have dødsstraf.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og britiske BBC.

Tsarnajev stod sammen med sin bror bag et bombeangreb ved Boston Marathon i 2013. Tre personer blev dræbt, og over 260 personer kom til skade, da to bomber sprængte ved løbets målstreg.

Den kirgisisk-amerikanske mand, der har tjetjenske rødder, blev i 2015 idømt dødsstraf ved giftig indsprøjtning.

I juli sidste år blev dødsstraffen dog fjernet. Det skete, da en føderal appeldomstol vurderede, at sagens dommer havde forsømt at ekskludere jurymedlemmer, der på forhånd havde konkluderet, at Tsarnajev var skyldig.

USA’s justitsministerium - dengang under daværende præsident Donald Trumps ledelse - ankede domstolens beslutning.

Skal tilbringe resten af livet i fængsel

Ministeriets advokater kaldte sagen mod Tsarnajev for »en af de vigtigste retssager om terrorisme i landets historie«.

Ifølge BBC er det sjældent, at den amerikanske Højesteret rent faktisk tager stilling til sager, som den opfordres til at gennemgå.

Højesterets dommere er dog gået med til at høre argumenter i sagen og vil inden juni næste år beslutte, hvorvidt dødsstraffen skal genindføres.

Uanset Højesterets beslutning, vil Tsarnajev tilbringe resten af livet i fængsel.

Han gennemførte angrebet 15. april 2013 sammen med broren Tamerlan.

Tre dage efter angrebet blev Tamerlan dræbt i en skudveksling med politiet.

Dagen efter blev Dzjokhar Tsarnajev fanget, efter at han havde gemt sig i en båd i en baghave i en forstad til Boston.

ritzau