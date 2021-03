»I bund og grund har vi en ny virus«: Merkel sætter stopper for tysk genåbning

Tysklands coronanedlukning bliver forlænget til 18. april for at dæmme op for en ny smittebølge. Det melder Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, på et pressemøde natten til tirsdag efter længere forhandlinger med ministerpræsidenterne fra de 16 delstatsregeringer.

Den britiske variant, som er blevet dominerende i blandt andet Tyskland og Danmark, betyder ifølge kansleren, at Europas største økonomi nu står i en »ny pandemi«.

»I bund og grund har vi en nyt virus. Den er meget mere dødelig, meget mere smitsomt og smitsomt i længere tid«, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP på pressemødet i Berlin.

Samtidig opfordrer hun tyskerne til at blive hjemme 1. til 5. april i dagene omkring påske, hvor særlige restriktioner indføres. Butikker skal holde lukket i løbet af perioden, bortset fra 3. april, hvor supermarkeder og dagligvarebutikker vil få lov at holde åbent. Gudstjenester skal afholdes online. Ikke mere end fem mennesker fra to husholdninger må mødes, skriver mediet Deutsche Welle.

Alvorlig situation

Merkel skubbede i forhandlingerne med ministerpræsidenterne på for, at Tyskland igen skulle indføre mere strenge restriktioner. Kansleren og delstatslederne blev ellers tidligere denne måned enige om en gradvis genåbning af en række områder i samfundet. Men efter markante smittestigninger må Tyskland nu slå i bakgear.

»Vi er i en meget alvorlig situation nu«, siger Merkel og kalder det ifølge nyhedsbureauet Reuters et kapløb mod tiden at få vaccineret alle, mens de nye coronavarianter spreder sig.

Ifølge Robert Koch-instituttet, der følger smitteudviklingen i landet, har der i løbet af en uge været 107 smittetilfælde per 100.000 indbyggere, skriver Reuters. Det er over den grænse på 100 nye tilfælde per 100.000 indbyggere, hvor det med tiden bliver et problem i forhold til kapaciteten på intensivafdelingerne.

»Vi lever nu i den mest farlige fase af pandemien«, siger Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, ifølge Reuters.

Tirsdag skrev norske NRK om et studie, der viste 2,6 gange større risiko for, at man skal indlægges, hvis man bliver smittet med den britiske coronavariant frem for det oprindelige virus. Der er bred enighed om, at varianten er mere smitsom end den oprindelige variant af coronavirus.

ritzau