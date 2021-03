Brasilien frygter iltkrise og runder ny trist coronamilepæl

For første gang har flere end 3000 personer mistet livet af coronarelaterede årsager i Brasilien på 24 timer.

Det oplyser sundhedsministeriet tirsdag lokal tid.

I alt har 3251 personer mistet livet i landet det seneste døgn, hvilket bringer det samlede dødstal under pandemien op på knap 299.000.

Brasilien har siden februar oplevet en voldsom stigning i antallet af nye smittetilfælde.

Meldingen om det hidtil højeste daglige dødstal kommer, samme dag som præsident Jair Bolsonaro indsatte sin fjerde sundhedsminister under pandemien.

Imens vokser presset på præsidenten.

I en kort tale på nationalt tv forsvarede Bolsonaro tirsdag sin ageren under pandemien.

I hele verden er Bolsonaro blevet kendt og - blandt nogle - berygtet for sin modstand mod nedlukninger og mundbind samt sin støtte til midlet hydroxyklorokin, som ikke umiddelbart har vist nogen større effekt mod coronavirus.

Men i talen tirsdag sagde Bolsonaro, at hans regering aldrig har tøvet med at sætte ind over for pandemien, og at han vil gøre 2021 til vaccinationernes år.

I en række byer over hele Brasilien slår folk tirsdag aften lokal tid imidlertid på potter og pander i protest mod præsidenten.

Den nyindsatte sundhedsminister er 55-årige Marcelo Queiroga, som er hjertelæge. Han tager over efter generalen Eduardo Pazuello, som ikke har nogen sundhedsfaglig baggrund.

Pazuello står over for en undersøgelse, der skal klarlægge hans rolle i de katastrofale tilstande i Amazonas-storbyen Manaus, hvor flere covid-19-patienter i januar døde på grund af iltmangel på hospitalerne.

Frygten for en mere udbredt iltkrise på hospitalerne breder sig igen tirsdag.

Her advarer statsanklageren om, at iltbeholdningen i seks af Brasiliens 27 delstater er på et ’bekymrende’ lavt niveau.

Vaccineindsatsen i landet står også med en række udfordringer.

Det føderalt støttede Fiocruz-institut, som producerer AstraZeneca-vaccinen, oplyser tirsdag, at det kun kan levere 18,8 ud af de 30 millioner lovede doser i april.

