Ejer af strandet skib kan blive mødt af erstatningskrav

Ejeren af et af verdens største containerskibe, som lige nu sidder fast i Suez-kanalen, står over for søgsmål for millioner af dollar. Det samme gør de selskaber, der forsikrer skibet.

Det vurderer kilder i branchen onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge myndighederne i Suez-kanalen, Suez Canal Authority (SCA), strandede det 400 meter lange og 224.000 ton tunge containerskib ’Ever Given’ tirsdag morgen efter at have mistet styreevnen som følge af kraftig vind og en støvstorm i området.

Skibet har ligget på tværs af kanalen siden og truer med at forsinke den globale godstransport i dagevis.

GAC, der er en Dubai-baseret marinevirksomhed, oplyser, at myndighederne onsdag eftermiddag lokal tid stadig arbejdede på at frigøre skibet, og at tidligere oplysninger om, at det er delvist kommet fri, ikke stemmer.

Skibets ejer, det japanske firma Shoei Kisen Kaisha, og dets forsikringsselskaber risikerer at møde kompensationskrav fra SCA for indtægtstab og fra andre skibe, hvis passage er blevet forsinket.

Det oplyser forsikringsselskaber og mæglere.

»Alle veje fører tilbage til fartøjet, siger David Smith, leder af skibsfart ved forsikringsmægleren McGill and Partners, ifølge Reuters.

Ifølge forsikringskilder er containerskibe af denne størrelse sandsynligvis forsikret for skrog- og maskinskader for mellem 100 og 140 millioner dollar.

»Dette er potentielt verdens største containerskibskatastrofe nogensinde uden et skib, der går i stykker, siger en skibsadvokat, der udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Ifølge norske Leth Agencies, der løbende opdaterer om situationen, venter 71 skibe natten til torsdag dansk tid på at passere kanalen nordpå, mens 79 skibe venter på at komme sydpå.

Suez-kanalen i Egypten er en af verdens vigtigste handelsruter.

Ifølge Reuters bliver cirka 12 procent af verdens gods fragtet gennem kanalen.

ritzau