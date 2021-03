Lundbeck taber appel om kartelsag og bøde på 697 millioner

25. marts: Kvanefjeld: Hvordan blev et grønlandsk bjerg til en politisk bombe? 25. marts: Kvanefjeld: Hvordan blev et grønlandsk bjerg til en politisk bombe?

25. marts: Kvanefjeld: Hvordan blev et grønlandsk bjerg til en politisk bombe? 25. marts: Kvanefjeld: Hvordan blev et grønlandsk bjerg til en politisk bombe?

Fjeldet på Sydgrøndland, Kvanefjeld, er blevet en politisk bombe. For det gemmer på værdifulde jordarter, som et mineselskab ønsker at grave ud. Men udvindelsen får modstandere til at rase over den nu ødelagte omkringliggende natur. Striden er blevet så kontroversiel, at den grønlandske regering er væltet, der er udskrevet valg og konflikten er blevet storpolitisk.