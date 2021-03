Eksformand Juncker kritiserer EU i vaccinestrid med briterne

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Forsigtighed blev dyrt for EU i vaccineræset, da kontrakter blev indgået med producenterne, og når EU-Kommissionen nu forsøger at redde situationen med eksportkontrol, så er det også en dårlig idé.

Budskabet er Jean-Claude Junckers. Den tidligere formand for EU-Kommissionen kritiserer torsdag den arbejdsplads, hvor han var formand indtil 2019.

Han er en blandt mange, som er utilfreds med de eksportrestriktioner, som EU-Kommissionen skærpede onsdag i et forsøg på at sikre, at Europa ikke eksporterer for mange af de dyrebare doser, som EU-landene skal bruge.

»Det kan i høj grad skade omdømmet for EU, som har været verdensmester i frihandel. Jeg mener ikke, at det er måden at gøre det på«, siger Juncker om den midlertidige eksportkontrol til BBC-programmet Hardtalk.

Flere EU-lande er skeptiske over eksportkontrollen. Siden den blev igangsat i januar er en enkelt anmodning om vacciner blevet afvist.

Onsdag tilføjede EU-Kommissionen betingelser om reciprocitet og proportionalitet til ordning.

Det betyder, at det før en eksportgodkendelse skal vurderes, om modtagerlandet selv har restriktioner på eksport af vacciner eller vaccinematerialer, og om situationen i landet er værre eller bedre end i EU.

En spænding mellem EU og Storbritannien opstod tidligere på året i forhold til vaccinen fra AstraZeneca, som i øjeblikket er sat på pause i Danmark, mens mulige bivirkninger undersøges nærmere.

Ifølge EU’s kontrakt med producenten skal fabrikker i Storbritannien bidrage til at opfylde leveringsforpligtelser over for EU. Det bliver de ikke.

Derimod benyttes fabrikker i EU til at sende millioner af doser til Storbritannien. Det er udfordringen, som EU-Kommissionen har forsøgt at håndtere med eksportkontrollen.

Men der er også frygt blandt EU-landene for, at det kan blive en tabersag for Europa, hvis man implementerer det som et reelt eksportforbud, da det så vil kunne stoppe eller forsinke forsyningskæder i øvrigt.

»Jeg mener, at der er plads til dialog og til diskussion«, siger Juncker. Han afviser snak om en ’vaccinekrig’.

»Vi er ikke i en krig. Vi er ikke fjender. Vi er allierede«, siger han til BBC.

Storbritannien har ekspederet flere doser til befolkningen end EU. Briterne benytter desuden en anden strategi, hvor anden dosis udskydes.

»Storbritannien er foran af forskellige årsager, fordi briterne traf beslutningen om at udstede nødgodkendelser, mens man i EU - medlemslandene og Kommissionen - var mere budgetbevidste. Vi var for forsigtige«, siger Juncker.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er bekymret over EU’s eksportkontrol. Det lod han forstå torsdag i et interview.

»Jeg vil gerne slå fast, at vi går ind for åbenhed. Det er der, hvor vi er. Jeg vil ikke se en blokade af vacciner og medicin. Jeg mener, hverken det er godt for os eller for vores venner«, siger Johnson.

Foreløbig modtager Storbritannien vacciner fra EU-fabrikker, mens EU ikke omvendt modtager vacciner fra fabrikker i Storbritannien.

ritzau