Køen af skibe er enorm: Det kan tage uger at få fastklemt skib i Suez-kanalen fri

Det kan vare uger, før Suez-kanalen igen er farbar for skibstrafik.

Det oplyser et af de bjærgningsselskaber, der arbejder på at få et stort containerskib, der har været fastklemt og blokeret kanalen siden tirsdag, fri.

»Vi kan ikke udelukke, at det kan tage uger, alt afhængig af situationen«, siger Peter Berdowski, direktør for det hollandske bjærgningsselskab Boskalis, til hollandsk nyhedsprogram ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Boskalis er et af to bjærgningsselskaber, der er hyret til at få det 400 meter lange og 59 meter brede containerskib ’Ever Given’ fri. Det gik på grund som følge af en sandstorm, der umuliggjorde styring af skibet.

Ni slæbebåde er også sat ind i forsøget på at trække skibet, der ligger på tværs i kanalen, fri.

»Det er som en enorm, strandet hval. Vægten på sandet (på kanalens bredder, red.) er enorm. Vi kan blive nødt til at gribe det an med en blanding af at reducere vægten ved at fjerne containere, brændstof og vand fra skibet, slæbebåde og udgravning af sand«, siger Peter Berdowski.

I alt er køen af containerskibe, tankskibe med olie og gas samt tørlastskibe i begge ender af den vigtige handelsrute vokset til over 200 fartøjer torsdag aften.

Og selv når ’Ever Given’ igen har tilstrækkelig med vand under hele kølen til at fortsætte sejladsen mod Rotterdam i Holland, vil det tage tid at få de mange ventende fartøjer gennem den omkring 193 kilometer lange kanal.

Det siger Carlos Torres Diaz fra det norske analysefirma Rystad Energy.

»Selv hvis ruten er fri inden for en uge, vil det tage tid, før den normale trafik er genoprettet«.

Rederigiganter som Mærsk og det tyske Hapag-Lloyd oplyste torsdag, at de overvejer at sejle rundt om Afrika.

Den menneskeskabte Suez-kanal, der forbinder Middelhavet og Det Røde Hav, er langt den hurtigste rute for søtransport mellem Asien og Europa.

Benytter et rederi den alternative rute rundt om sydspidsen af det afrikanske kontinent, skal der lægges fem-seks dage oveni transporttiden.

