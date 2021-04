Klar besked i Italien: Ingen vaccination, ingen løn!

Læger, sygeplejersker, portører, apotekere og alle andre, der arbejder rundtomkring på de italienske hospitaler, lægehuse og plejehjem, er blevet stillet over for et valg: Hvis de ikke frivilligt tager imod en coronavaccination, skal de søge om at komme til at arbejde i en midlertidig stilling, hvor de ikke har fysisk kontakt med patienter.

Og hvis det ikke er muligt at flytte vaccinationsnægteren til en midlertidig stilling, vil vedkommende blive bedt om at blive væk fra sin arbejdsplads resten af året – og kan tilmed kigge langt efter sin løn. For siger man nej til vaccination, må man også være parat til at frasige sig retten til at tjene penge, lyder meldingen fra regeringen.