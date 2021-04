Flere smittede og indlæggelser giver bekymring i USA

Antallet af bekræftede smittetilfælde og indlæggelser blandt coronasmittede stiger igen i USA, og det bekymrer landets sundhedsmyndigheder. Antallet af nye bekræftede smittetilfælde nåede onsdag op på 73.200 i USA. Gennemsnittet for den seneste uge er 65.556.

Også antallet af hospitalsindlæggelser er steget en smule i de seneste dage. Det seneste ugentlige gennemsnit viser, at der er omkring 5.000 indlæggelser per dag. Det er en stigning på omkring 2,7 procent i forhold til det seneste ugentlige gennemsnit.

Over hele landet hører vi om udbrud, der knytter sig til børnehaver og ungdomssport Rochelle Walensky, direktør for Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC)

Direktøren for Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), Rochelle Walensky, er bekymret over det stigende antal smittetilfælde og indlæggelser.

»Over hele landet hører vi om udbrud, der knytter sig til børnehaver og ungdomssport. Hospitalerne oplever, at flere og flere unge voksne i 30’erne og 40’erne bliver indlagt med alvorlig sygdom«, siger Walensky ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mange stater lemper på coronarestriktioner

Hun opfordrer kraftigt til at undgå indendørs sport og deltagelse i større arrangementer. En del af forklaringen på stigningen i antallet af smittede er, at de mere smitsomme varianter bliver mere udbredt. En anden del af forklaringen er, at nogle stater har lempet på coronatiltag, og at amerikanerne så småt begynder at rejse igen og ses mere med andre.

»Det er en ret kompleks situation, for adfærden ændrer sig, men samtidig sker der også denne forandring i selve virussen«, siger Emily Martin, der er epidemiolog ved University of Michigan School of Public Health, til New York Times.

De tal, amerikanske myndigheder fremlagde onsdag, kunne umiddelbart også tyde på en markant og pludselig stigning i antallet af coronadødsfald. Der var registreret ikke færre end 2.564 mennesker, der er døde med coronasmitte. Men en stor del af forklaringen på det høje tal er imidlertid, at delstaten Oklahoma onsdag indberettede omkring 1.800 dødsfald, som er sket i de forgangne måneder, men først er registreret nu. Korrigeret for det indberettede efterslæb fra Oklahoma er der 871 coronarelaterede dødsfald i USA på et døgn, viser tal fra CDC. Gennemsnittet for de seneste syv dage ligger på 992 dødsfald.

Samtidig har USA sat fart på antallet af vaccinationer. De seneste tal viser, at der gennemsnitligt blev givet tre millioner vaccinationer om dagen i løbet af en uge. Det er otte procent flere end i ugen inden. Næsten 108 millioner amerikanere har fået mindst én vaccinedosis.

ritzau