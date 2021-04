24-årig er tiltalt i Norge for at planlægge terrorangreb i Danmark og London

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 24-årig mand er i Norge blevet tiltalt for at have forsøgt at medvirke til flere terrorangreb i Danmark og London, oplyser statsadvokat Geir Evanger til NRK, der er Norges pendant til DR i Danmark.

I marts og april 2019 skal den 24-årige have forsøgt at medvirke til en eller flere terrorhandlinger, som skulle begås i Danmark af en eller flere danske statsborgere, skriver NRK.

Opdateres

Ritzau