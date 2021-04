For to år siden erklærede polsk by sig for lgbt-fri zone. Nu betaler den prisen

Da medlemmer af byrådet i Krasnik for to år siden vedtog en resolution om, at deres lille by i det sydøstlige Polen skulle være lgbt-fri, kunne borgmesteren ikke rigtig se noget skadeligt i det, der lignede en symbolsk handling uden nogen juridiske konsekvenser.

I dag kæmper han med næb og kløer for at begrænse skadernes omfang.

Det, der oprindelig lignede en gratis politisk luns til de konservative i det landlige, religiøse grænseområde tæt på Ukraine, er gået hen og blevet en kostbar og pinlig affære for Krasnik. Det har kostet millioner af kroner i økonomiske tilskud fra udlandet, og ifølge borgmesteren, Wojciech Wilk, gjort »vores by til synonym for homofobi«, hvilket ifølge Wilk ikke er sandheden om Krasnik.

En fransk by afbrød sidste år sit partnerskab med Krasnik i protest. Og Norge, hvorfra borgmesteren havde håbet at få godt 60 millioner kroner til finansiering af udviklingsprojekter, meddelte i september 2020, at man ikke ville give tilskud til en polsk by, der erklærer sig lgbt-fri.