Udledning af radioaktivt vand skaber ramaskrig i Japan og dets nabolande

For at den japanske by Fukushima kan genopbygges efter den voldsomme tsunami i 2011, bliver regionen nødt til at komme af med atomkraftværkets forurenede vand.

Sådan lyder Japans premierminister Yoshihide Sugas begrundelse for, at regeringen slipper vand fra det nedlukkede atomkraftværk ud i Stillehavet. Det skriver han på Twitter og tilføjer, at eksperter i mere end seks år har undersøgt, om frigivelsen af vandet er sikkert.

Tirsdag besluttede regeringen, at de ville lukke 1,25 millioner ton vand fra kraftværket ud i havet. Siden 2011 har kraftværket været inaktivt, og regeringen vil nu af med vandet. Beslutningen er sket på baggrund af vurderinger fra eksperter og bakkes op af Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).

Vandet udgør ifølge eksperter hverken en fare for befolkningssundhed eller miljøet, og IAEA’s generaldirektør, Rafael Grossi, oplyser, at udledning af vand er standardpraksis i den globale atomindustri.

Alligevel møder beslutningen massiv kritik fra fiskere, oppositionspolitikere og nabolande.