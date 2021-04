Jeppe Kofod i hårdt angreb på Bestseller

Helt usædvanligt afklapser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) nu i fuld offentlighed Bestseller, der udover at være en af Danmarks største virksomheder også er en internationalt kendt tøjproducent, hvis skjorter, T-shirts, bukser og trøjer bliver solgt i mere end 20.000 butikker over hele verden.

»Det er helt afgørende, at danske virksomheder ikke har aktiviteter, der bidrager til overtrædelser af menneskerettighederne«, siger Jeppe Kofod.

Han er stærkt fortørnet over, at Bestseller har fastholdt sit samarbejde med tøjfabrikker, der ligger i industrizonen Ngwe Pinlae uden for Myanmars hovedby Yangon, selv om en rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i 2019 fastslog, at industrizonen reelt er ejet af militæret i Myanmar. Bestseller fastholdt også samarbejdet, da det i august sidste år blev kritiseret i det danske netmedie Danwatch.

Nu går Jeppe Kofod ud med en advarsel til Bestseller om, at samarbejdet kan få konsekvenser.