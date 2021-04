»Den perfekte storm« sender Indien mod den værste coronakrise, verden har set

Mir Seeneen taler hurtigt og nervøst. Hendes onkel på 77 år kan næsten ikke trække vejret længere.

»Han er ved at kollapse. Vi prøver at få fat i en ambulance, men kan ikke komme igennem nogen steder«, siger hun i telefonen fra den indiske hovedstad, New Delhi.

»Jeg har ikke tid til at tale mere. Undskyld«.

Hun lægger røret på.

Det er snart halvandet år siden, verden for første gang hørte om en ny virus, der angreb lungerne. Siden har corona hærget og fået sundhedssystemer til at bryde sammen lige fra Italien til USA og Brasilien. Nu er Indien ramt med en styrke, der truer med at slå alt, hvad verden hidtil har set.