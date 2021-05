Aktivister i oprør: Prins beskyldes for at have skudt 'den største bjørn' i Europa

Rumænien har iværksat en større efterforskning for at få klarlagt, hvem der ulovligt skød landets største brune bjørn. Ifølge miljøaktivister blev bjørnen illegalt skudt af en prins fra Liechtenstein i bjergkæden Karpaterne. Det rapporterer dpa.

»Prins Emanuel von und zu Liechtenstein dræbte formentlig den største og ældste bjørn i Europa under en jagt i Rumænien«, lyder beskyldningen, som både er citeret af BBC, internationale nyhedsbureauer og udbredt på sociale medier.

Den dræbte bjørn var 17 år og ’den største’, som er set i Rumænien. Den skal være blevet skudt af prinsen i marts, da han tog på jagt i området fra sit slot i Østrig. Prinsen har ikke reageret på beskyldningerne.

Rumæniens Nationale Miljøvogtere indledte en efterforskning af sagen 29. april. Bjørnen tilhørte en art, som er fredet i det centrale Rumænien.

»Vi ved, at der var givet tilladelse til nedlæggelse af en hunbjørn, men vi fandt senere en hanbjørn«, siger miljøvogternes leder, Octavian Berceanu.

Miljøminister Tanczos Barna, som har det overordnede ansvar for de nationale miljøvogtere, siger, at en jagttilladelse var udstedt på en hunbjørn, som blev opfattet som farlig af lokale indbyggere i området, men han har ikke oplyst, hvem tilladelsen blev givet til.

Miljøgruppen Agent Green og Den østrigske gren af Sammenslutningen mod Dyrefabrikker, VGT, har identificeret den døde bjørn. De siger, at det var en han ved navn ’Arthur’, som havde været under observation i årevis.

»Den var 17 år og sandsynligvis den største brune bjørn, som er set i Rumænien og formentlig i hele EU«, siger lederen af Agent Green, Gabriel Paun.

Et dokument, som angiver bjørnens vægt og højde, og som er offentliggjort af Agent Green, viser, at Emanuel von und zu Liechtenstein var jægeren.

Rumænien menes at have over 6.000 brune bjørne, hvilket er Europas største bestand. Bjørnene er spredt ud over 30 procent af landet med den største koncentration i Karpaterne.

I 2016 blev bjørnejagt forbudt i landet i overensstemmelse med EU’s direktiver.

ritzau