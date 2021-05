Kina: Dele af løbsk rumraket er landet i Det Indiske Ocean

Dele af en løbsk og tonstung kinesisk rumraket er dumpet ned i Det Indiske Ocean.

Det oplyser kinesiske statsmedier søndag morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Størstedelen af den er ifølge medierne blevet ødelagt på vej ind i Jordens atmosfære.

Koordinater frigivet af det kinesiske kontor for bemandet rumfart peger på, at den er landet et sted i havet sydvest for Indien og Sri Lanka. Endnu er det ikke endeligt bekræftet.

Den 30 meter lange og 18 ton tunge rakets vej mod Jorden i de tidlige morgentimer søndag var generelt omgærdet af usikkerhed.

Ville falde ned omkring kl. 04.00

Tidligt søndag stod det nemlig klart, at dele af raketten ville falde ned i timerne omkring klokken 04.00 dansk tid.

Men hvor og hvornår var uklart. Banen inkluderede blandt andet Australien og området omkring Middelhavet.

Derfor fulgte personer over hele verden – som enten havde interesse i rumfart eller var nervøse for at blive ramt af dele af raketten – med på sociale medier.

Det gjorde de, selv om risikoen for, at nogen ville blive ramt, var meget lille.

Raketten ’Long March 5B’ blev den 29. april opsendt fra Kina med et modul til en kinesisk rumstation.

I maj i fjor blev to landsbyer i Elfenbenskysten ramt af store metalstykker fra en tilsvarende raket. Ingen mennesker kom til skade.

ritzau