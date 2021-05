500 migranter er kommet til Lampedusa

Fire både med over 500 migranter er søndag kommet til den italienske ø Lampedusa i Middelhavet.

Det skriver det italienske nyhedsbureau Ansa.

Bådene blev eskorteret til øen af den italienske kystvagt.

En af bådene havde 325 migranter om bord. En anden havde omkring 90, mens de to sidste havde henholdsvis 98 og 16 migranter med til den italienske ø i den sydligste del af EU.

Lampedusa er en af de øer, som migranter prøver at nå i Middelhavet for at komme til Europa.

Oftest er de afsejlet fra Libyen eller Tunesien og begiver sig så nordpå over Middelhavet.

Der er ikke oplysninger om, hvorfra de fire både er afsejlet, eller hvilken nationalitet migranterne har.

Migrantstrøm tager til

I begyndelsen af maj skrev det tyske nyhedsbureau dpa, at trafikken med migrantbåde fra Nordafrika mod Europa begynder at tage til.

Dengang sagde den libyske flåde, at den over to døgn havde opbragt både med over 600 migranter, som var på vej mod Europa.

»Vi er i begyndelsen af den illegale migrantsæson«, sagde Masoud Abdel-Samad, talsmand for Libyens flåde.

ritzau