Kina runder 1,4 milliarder indbyggere ifølge ny folketælling

Selv om Kina i 2016 gik bort fra landets et-barns-politik, er befolkningstilvæksten fra 2010 til 2020 den laveste siden 1950’erne.

I de ti år voksede befolkningen i Kina med lige under 5,4 procent, eller 72 millioner mennesker, til 1,41 milliard.

Det viser den nyeste folkeoptælling, som myndighederne har offentliggjort tirsdag.

Kina laver folkeoptællinger hvert tiende år. Den seneste fandt sted i december 2020, da over syv millioner frivillige gik fra dør til dør eller kontaktede familier telefonisk.

Den forrige optælling i 2010 viste en vækst på 5,8 procent til 1,34 milliarder mennesker.

Nu er det muligt at have to børn

For fem år siden blev reglerne i Kina for familieplanlægning lavet om, og det blev muligt for familier at have to børn.

Men lempelsen har ikke givet det forventede babyboom. Styret fastsatte i 2016 et mål om at nå op på en befolkning på 1,42 milliarder inden udgangen af årtiet.

De lave fødselstal menes blandt andet at være et resultat af, at færre gifter sig. Desuden har familier i storbyer ofte svært ved at dække de ekstra omkostninger til børn, og mange kvinder venter med at få børn eller afstår helt fra det.

Ifølge den statskontrollerede avis People’s Daily viser folketællingen, at næsten 64 procent af befolkningen bor i byer. 18,7 procent af befolkningen er over 60 år, mens kønsbalancen viser, at der er 105 mænd for hver 100 kvinder.

Reglen om højst ét barn per familie blev indført i 1980 på grund af bekymring blandt landets ledere over en stærkt voksende befolkning - fra 540 millioner indbyggere i 1949 til 940 millioner i 1976.

ritzau