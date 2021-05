»Mit hoved blødte, og de gned det med ketchup og så med mayonnaise, og jeg havde en chokoladebar, som de også gnubbede ind i sårene«

De fire mænd krydsede grænsefloden Evros og nåede et godt stykke ind i Grækenland, før de mødte nogle politifolk, som lagde dem i håndjern og kørte dem til detentionen i den lille by Didymoteicho. En af dem nægtede at gå ind i bygningen. Han tryglede om ikke at blive sendt tilbage til Tyrkiet.

En politimand skubbede ham omkuld og slæbte ham i anklerne ind i detentionen, der mere lignede en stald end et fængsel. En anden betjent brændte ham med en cigaret.

På gulvet lå der tynde madrasser. Der var et enkelt, stinkende toilet til de op mod 80 flygtninge og migranter, der klumpede sig sammen i lokalet. Egyptere, pakistanere, algerier og marokkanere. Der var også en syrisk familie med små børn. De var alle nøgne. Ingen af dem havde en trevl på kroppen.

Efter cirka et døgn dukkede 8-10 sortklædte og maskerede mænd op og kommanderede samtlige fanger ind i et køretøj, som med slukkede lygter kørte igennem natten til bredden af Evros, hvor fangerne fik besked på at holde sig skjult, mens nogle af de maskerede mænd studerede den modsatte bred i natkikkerter. Andre gjorde en gummibåd klar. Da der var fri bane, blev de beordret ned i båden.