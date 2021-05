Kina vil lande 240 kilo tungt køretøj på Mars om få dage

Automatisk oplæsning

Et ubemandet kinesisk rumfartøj vil efter planen lande på planeten Mars mellem 15. og 19. maj.

Det oplyser den kinesiske rumfartsadministration fredag.

»Baseret på de nuværende forhold planlægger ’Tianwen-1’-sonden at finde en mulighed for at lande«, hedder det i en erklæring.

Rumfartøjet ’Tianwen-1’ er Kinas første selvstændige Mars-mission.

Rumsonden gik i kredsløb om Mars i midten af februar. Det skete efter en rejse på godt et halvt år.

Det er planmæssigt, at rumsonden først skulle forsøge landing på Mars efter nogle måneder i kredsløb om planeten.

Mere præcist er det en 240 kilo tung rover - et køretøj designet til at kunne køre på Mars’ overflade - som skal lande på planeten via en rumkapsel.

Tredje land i historien til at lande på Mars

Hvis det lykkes, skal køretøjet, som er soldrevet, undersøge Mars’ overflade i 90 dage. Den skal blandt andet lede efter tegn på liv.

Det vil samtidig betyde, at Kina bliver det tredje land i historien til at lande på Mars.

Da ’Tianwen-1’ blev sendt afsted juli sidste år, markerede det en milepæl i Kinas ambitiøse rumprogram. Kina ser rumprogrammet som en mulighed for at markere sig som blandt de ledende nationer på området.

Landingen på selve Mars betegnes som ’syv minutters rædsel’. Det skyldes, at det sker hurtigere, end radiosignal kan nå til Jorden fra Mars. Derfor ved man først, om det er gået godt, når det allerede er overstået.

Flere amerikanske, russiske og europæiske forsøg på at lande køretøjer på Mars har tidligere slået fejl. Det skete senest i 2016, da en fælles russisk-europæisk landing slog fejl.

Den seneste succesfulde landing fandt sted i februar. Her lykkedes det den amerikanske rumfartsadministration (Nasa) at lande rumkøretøjet ’Perseverance’.

