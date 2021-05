Britisk toprådgiver: Indisk coronavariant smitter mere

Den indiske variant af coronavirus smitter mere end den britiske. Netop den britiske er ellers markant mere smitsom end de oprindelige varianter af virusset.

Det meddeler den britiske regerings medicinske toprådgiver, Chris Whitty, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Nu bliver spørgsmålet over de næste to til tre uger, om den er en lille smule mere smitsom eller meget mere smitsom«, siger han.

Chris Whitty forventer, at den indiske variant med tiden vil få overtaget og blive den dominerende variant i Storbritannien.

Han understreger, at der endnu ikke er noget, der tyder på, at denne variant er mere modstandsdygtig over for vacciner end den britiske.

Indien er hårdt ramt i øjeblikket

Indien er i øjeblikket hårdt ramt af coronavirus og registrerer dagligt tusindvis af coronarelaterede dødsfald.

Den øgede smitsomhed kan medføre nogle ’svære valg’ for Storbritannien.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson.

Han peger på, at man kan blive nødt til at stramme restriktionerne for at sikre, at sundhedsvæsenet ikke bliver overvældet.

Den øgede smittefare betyder, at Storbritannien hurtigere vil færdigvaccinere folk over 50 år.

»Det er vigtigere end nogensinde, at folk får den ekstra beskyttelse, som stik nummer to giver«, siger Boris Johnson.

Storbritannien bevæger sig mandag ind i fase 3 af landets genåbningsplan.

Det bliver der ikke ændret på, understreger Boris Johnson. Men smittespredningen kan skabe usikkerhed om planens fase 4, der skal begynde i juni.

»Jeg må være ærlig og sige, at denne nye variant kan udgøre en alvorlig forstyrrelse af vores fremskridt og gøre det sværere at komme videre til fase 4 i juni«, siger han.

Den britiske variant blev dominerende i Danmark i februar. Statens Serum Institut (SSI) har indtil videre fundet 74 tilfælde af den indiske variant.

SSI er ikke bekymret over den indiske virusvariant. Seruminstituttet mener heller ikke, at den bør betragtes som en trussel mod genåbningen af det danske samfund.

ritzau