Sverige ser ligesom Danmark områder af Syrien som sikre

Den svenske pendant til Udlændingestyrelsen i Danmark, Migrationsverket, anser flere steder i Syrien for at være sikre for syrere at vende tilbage til.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en rapport fra Migrationsverket fra februar 2021.

De svenske myndigheders vurdering drejer sig blandt andet om området omkring Syriens hovedstad, Damaskus.

Situationen i provinserne Damaskus og Rif Damaskus kan ’betragtes som relativt stabil’, skriver den svenske asylmyndighed i rapporten.

Også Udlændingestyrelsen i Danmark vurderer, at man sikkert kan sende syrere tilbage til dette område.

Tesfaye: Det viser, at Danmark ikke står alene

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) påpeger, at rapporten fra Migrationsverket understreger, at Danmark ikke er ene om at ville sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus.

»Det fortæller jo først og fremmest, at de danske myndigheder ikke står alene med sin vurdering af situationen i Damaskus-området, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til avisen.

ritzau