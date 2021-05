Militærjuntaen vil opløse Aung San Suu Kyis parti

Myanmars valgkommission, der er udpeget af landets militærjunta, vil opløse Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), på grund af påstået valgsvindel.

Det skriver mediet Myanmar Now, som citerer formanden for valgkommissionen.

Beslutningen er truffet på et møde med politiske partier, skriver Myanmar Now. Mange politiske partier, deriblandt NLD, boykottede mødet.

»Valgsvindlen begået af NLD var ulovlig, så vi må ophæve partiets registrering«, siger formanden for valgkommissionen, Thein Soe, ifølge Myanmar Now.

Han tilføjer, at enhver, der har begået valgsvindel, vil blive ’betragtet som forrædere’.

Thein Soe beskylder NLD for at have tilføjet navne på listen over vælgere og have ladet vælgere uden id-kort stemme.

»Det er et bevidst træk for at kunne danne en etpartiregering, siger han på mødet, hvor en af de tilstedeværende optog samtalen«.

Den Nationale Samlingsregering (NUG), som er dannet af NLD-politikere og andre modstandere af militærets kup, mener, at militæret gør klar til at blive siddende på magten.

»Meddelelsen om, at juntaens lydige valgkommission vil forbyde NLD, er et åbenlyst udemokratisk forsøg på at forlænge militærstyret imod folkets vilje«, skriver Dr. Sasa, der er talsmand for NUG, i en mail til Reuters.

Stemplet som terrororganisation

Militærstyret besluttede tidligere på måneden at stemple NUG som en terrororganisation.

Uafhængige valgobservatører fra både ind- og udland har tidligere afvist, at der var beviser for svindel ved valget i Myanmar i november sidste år.

Omkring 27 millioner mennesker deltog i valget, hvor Suu Kyis parti vandt en jordskredssejr med over 80 procent af stemmerne. Militærets eget parti, USDP, fik kun syv procent.

Militæret tog magten ved et kup 1. februar, samme dag som det nye parlament skulle samles for første gang. Aung San Suu Kyi og andre folkevalgte politikere blev anholdt ved daggry.

Hun er siden kun blevet set på videolinks, og hun har begrænset adgang til sine advokater. Men på mandag skal hun efter planen møde personligt op i retten.

»Vi ved ikke præcis, hvor hun er nu, men den særdomstol, hvor retsmødet finder sted 24. maj, er ikke langt fra hendes hus i Naypyidaw«, siger en af hendes advokater, Min Min Soe, til nyhedsbureauet dpa.

800 civile er dræbt under protester

Militærets kup har medført store protester mange steder i Myanmar, hvor Suu Kyi og NLD nyder stor popularitet. Over 800 civile er dræbt af sikkerhedsstyrker i forbindelse med protesterne.

Aktuelt er 4120 personer tilbageholdt af militæret, oplyser aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Flere af dem er idømt lange fængselsstraffe ved militære domstole.

I nogle delstater er kampe mellem militæret og etniske oprørsgrupper blusset op igen efter militærets magtovertagelse.

ritzau